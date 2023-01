Affaire Adji Sarr: Le Collectif 'Touche pas à Docteur Gaye" voit le jour

Dr Alfousseyni Gaye ne sera pas sacrifié à l’autel des intérêts de qui que ça puisse être. Le Sénégal a besoin de lui et Kolda en premier". Par ces mots, le Collectif "Touche pas à Docteur Gaye" fait surface. L'entité est portée sur les fonds baptismaux depuis décembre 2022. Il est constitué de jeunes, de femmes, de personnes âgées, de chefs religieux, coutumiers, de cadres et toutes autres corporations, avec comme seul objectif: défendre l’intégrité physique du Dr Alfousseyni Gaye. Ce médecin spécialiste en gynécologie a consulté "une patiente du nom de Adji Sarr et est aujourd’hui victime de persécution, de violences verbales, de menace de mort. Il ne mérite pas une telle agression pour tous les services rendus à la nation depuis plus de deux décennies", a laissé entendre ce Collectif, face à la presse aujourd'hui.Il est peint comme un homme intègre, serviable, toujours disponible qui ne connait ni repos ni congé. Voilà un médecin spécialiste qui prend ses moyens et son temps de repos pour aller de village en village dans toute la région de Kolda pour consulter des femmes dans le Fouladou des profondeurs", ont ajouté les défenseurs du gynécologue. "C’est cet homme que l’on veut FAIRE TAIRE par tous les moyens et l’on se demande pourquoi ? C’est pour toutes ces raisons que nous appelons toute personne éprise de paix et de respect de droit de l’homme, de venir se joindre à nous pour mener ce combat qui ne saurait être uniquement que celui des Koldois, sa ville d’origine", note-t-on dans le texte liminaire. "Nous invitons les pouvoirs publics en l’occurrence le Ministre de l’Intérieur de prendre toutes les précautions nécessaires pour la sauvegarde de l’intégrité du Dr Gaye", ont plaidé ses défenseurs.