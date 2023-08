Affaire Adji Sarr : “La condamnation de Ousmane Sonko est définitive” (Ismaila Madior Fall)

Le ministre de la Justice, Ismaila Madior Fall, a déclaré que la condamnation de Ousmane Sonko dans l’affaire Adji Sarr est "définitive". Ousmane Sonko a été condamné par contumace à une peine de deux années d’emprisonnement dans l’affaire l’opposant à Adji Sarr. Il avait donc la possibilité de faire « anéantir » cette condamnation puisqu’il n’a été ni présent ni représenté lors de son procès. À condition toutefois de se constituer prisonnier ou d’être placé en détention à l’initiative du procureur en vertu de la condamnation en question. Il disposait effectivement de ce droit et il a eu tout le temps nécessaire pour l’exercer. Or il ne l’a pas fait. Pourquoi ne s’est-il pas constitué prisonnier s’il entendait obtenir que sa condamnation par contumace soit anéantie ? Celle-ci est entre-temps devenue définitive”, a expliqué le Garde des Sceaux dans les colonnes de Jeune Afrique. Ousmane Sonko a été condamné par contumace le 1er juin dans l’affaire qui l’oppose à Adji Sarr à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Il ne pouvait donc être rejugé qu’à la condition de se constituer prisonnier ou d’être arrêté. Or il a été arrêté depuis une deuxième affaire sans que cela, apparemment, ne mette un terme à son statut de contumax et n’ouvre la voie à un nouveau procès.