Affaire 1,5 milliard CFA de La Poste: la nouvelle demande de liberté de l’ex-chef du Centre financier de Dakar rejetée

L’ex-chef du Centre financier de La Poste de Dakar, A. Faye, et son ex-caissier, K. Diédhiou placés sous mandat de dépôt dans le cadre de l’enquête sur le détournement de 1,5 milliard de francs CFA à La Poste, ont subi un nouveau revers. La chambre d’accusation a rejeté leur demande de liberté provisoire, jeudi 5 octobre, selon L'Observateur. La même requête avait connu le même sort, le 19 juillet dernier, au niveau du juge du deuxième cabinet, Mamadou Seck, chargé de l’instruction. A. Faye et K. Diédhiou restent ainsi en prison, malgré les tentatives de leurs avocats de circonscrire leur responsabilité à celle d’agents exécutant des directives de leur hiérarchie. Pour convaincre la Chambre d’accusation, la défense avait souligné que les 705 millions de francs CFA prêtés au niveau du Centre financier de Dakar, dont A. Faye était le patron, sont presque intégralement remboursés. « Il ne reste que deux prêts que doivent rembourser deux hommes d’affaires, D. S. et M. T. Ces derniers soutiennent avoir pris des engagements pour solder leur dette dans les plus brefs délais », souligne le journal. Qui indique que ces arguments n’ont convaincu ni le juge d’instruction ni la Chambre d’accusation.