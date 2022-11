Aff. Adji Sarr et autres : Me El Hadji Diouf se prononce ce lundi, face à la presse

Me El Hadji Diouf se prononce ce lundi, face à la presse, sur l’actualité nationale très rythmée du reste de ces derniers. Me El Hadji Diouf tient une conférence de presse ce lundi après-midi à Dakar. Le Président du Président du Parti du Travail et du Peuple, membre de la majorité présidentielle, la coalition BBY, passe au peigne-fin l’actu. La robe noire se prononcera certainement sur l’audition au fond de Ousmane Sonko, leader de Pastef-Les Patriotes, l’arrestation du journaliste Pape Alé Niang, les 45 milliards d’achat d’armes par le ministère de l’Environnement, la Présidentielle de 2024 etc. Le tonitruant avocat, l’un des conseillers de la masseuse Adji Raby Sarr, qui accuse de viol et de menace de mort Ousmane Sonko, est inscrit au Barreau du Sénégal depuis 1990.