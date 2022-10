Aéroport Léopold Senghor : Les délocalisés de l'hôpital Dantec réclament de l'eau potable

Les hémodialysés ont tenu une manifestation ce matin pour dénoncer les conditions d’hébergement au niveau du hangar de l’aéroport Léopold Sédar Senghor. L’information a été donnée par la RFM. Ces derniers se plaignent du manque d’eau. Ils veulent plus de citernes et souhaitent que le problème d’assainissement soit réglé. Cet environnement augmente, selon eux, leur souffrance. Le directeur de l’hôpital Dantec, joint au téléphone, a tenu à rassurer les manifestants et évoque une baisse de pression. Des camions citernes sont déployés pour régler le problème.