Aéroport John Kennedy: Adji Mergane Kanouté (BBY) raconte sa rencontre avec le Birame Diop

Vice-présidente du groupe parlementaire de Benno Bokk Yaakaar (BBY) à l'Assemblée nationale, Adji Mergane Kanouté a rencontré le général Birame Diop, nouveau ministre des Forces armées à l'aéroport John Kennedy, aux Etats-Unis. "Un coup de cœur", a ensuite raconté la parlementaire sur sa page Facebook. « Mon coup de cœur du jour. Je rencontre à l’aéroport John Kennedy, cet homme que je ne connaissais pas, que je n’ai jamais rencontré de ma vie et qui m’a fascinée par son humilité, sa modestie. Il s’est approché de ma modeste personne pour m’aider dans les formalités. C’est après que j’ai su qu’il est le nouveau ministre des Forces armées. Chapeau et respect Général Birame Diop », a écrit Adji Mergane Kanouté. Avant son voyage, Adji Mergane Kanouté a eu des difficultés à l'aéroport. En effet, son passeport diplomatique a été confisqué, puisque les ex-ministres n'ont pas le droit de voyager avec leur passeport diplomatique. Le passeport lui a en ensuite été remis, après vérification. En effet, Adji Mergane Kanouté est députée et peut user de son passeport diplomatique.