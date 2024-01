Adresse à la Nation : « Macky Sall a fait hors sujet », Mamadou L. Diallo

Le docteur en économie Mamadou Lamine Diallo met en lumière ce qui n’est pas dit dans le discours du Président Macky Sall, lors de son adresse-adieu dimanche à la Nation. « Manifestement Macky Sall a fait hors sujet et c’est heureux qu’il parte, dans la paix et la stabilité que nous voulons », a déclaré, sur X lundi, le candidat à la Présidentielle 2024. A en croire Mamadou Lamine Diallo, « le Président sortant Macky Sall a dressé un bilan auto-glorifiant de ses deux mandats à la tête du pays; autour d’infrastructures financées par un endettement lourd ». En 2012, aiguillonne le Président du mouvement Tekki, « les attentes des Sénégalais étaient : plus d’Etat de droit et de démocratie, emploi des jeunes, pouvoir d’achat des ménages et distribution de la richesse plus équitable entre les régions et les familles ».