Administration Pénitentiaire: le DG attire l’attention sur l’insuffisance des effectifs et la surcharge de travail

Le directeur général de l’administration pénitentiaire à attirer l’attention sur l’insuffisance des effectifs et la surcharge de travail de ses agents. Abdoulaye Diagne, qui s’exprimait lors de la cérémonie de présentation de vœux, n’a pas manqué de soulever les difficultés auxquelles les agents pénitentiaires sont confrontés dans l’exécution de leurs missions, notamment « l’insuffisance des effectifs, la surcharge de travail, la revalorisation de leur traitement, la signature du statut et une meilleure participation aux missions extérieures », a –t-il cité. « Aujourd’hui, il ne fait aucun doute que l’effectif des personnels pénitentiaires est largement inférieur au ratio recommandé par les normes internationales tout comme nationales », a-t-il soutenu. A l’en croire, trois cents (300) personnels, tous grades confondus, sont en formation à l’Ecole Nationale d’Administration Pénitentiaire pour résorber le gap accumulé depuis plusieurs années et un plan de recrutement, sur trois ans (2024 à 2026), a été transmis aux autorités compétentes. Il a ajouté que : « En ce qui concerne la lancinante question du statut du personnel, elle occupe également une place importante dans mes priorités» Toutefois, Abdoulaye Diagne plaide pour obtention d’un siège, et de même que la sécurisation du foncier. « Parallèlement, ma volonté de faire bénéficier à l’Administration pénitentiaire d’un siège qui lui est propre est plus qu’ actuelle, toute mon énergie y est consacrée pour sa réalisation. De même, la sécurisation du foncier, objet de nombreuses convoitises, me tient à cœur afin de loger le personnel dans les cantonnements pour les rapprocher de leurs lieux de travail », a soutenu le Directeur.