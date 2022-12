Adjudant-chef Didier Badji : le corps retrouvé au large de Saint-Louis n’est pas celui du gendarme

En compagnie de leurs avocats dont Me Cheikh Khoureyssi BA, des membres de la famille de l’adjudant-chef Didier Badji étaient convoqués hier par la Section de recherches (SR), pour identifier un corps sans vie repêché au large de Saint-Louis et déposé à la morgue de l’hôpital Fann dans un état de décomposition avancée. D’après Libération, c’est à partir de la détention que la famille du gendarme a déclaré formellement qu’il ne s’agissait pas de lui. Le test Adn projeté est, par conséquent, sans objet, pour les gendarmes. L’adjudant-chef de la gendarmerie nationale Didier Badji, en service à l’Inspection générale d’État (IGE) est porté disparu depuis le 19 novembre dernier, en compagnie du Sergent Fulbert Sambou, en service à la Direction des Renseignements militaires. Le corps de ce dernier a été retrouvé 4 jours après leur disparition au large du Cap Manuel et inhumé. Toujours sans nouvelles, la famille du gendarme a décidé de porter plainte contre X, mais également contre Amath Suzanne Camara, Bah Diakhaté et le titulaire du compte Facebook Baatou Deugue, « pour diffusion de fausses nouvelles, portant atteinte à l’image, à l’honorabilité, à la respectabilité et au professionnalisme de cet agent de l’État ». Dans un document parvenu à Seneweb, il est mentionné qu’une plainte pour le compte de Moïse Badji (proche du disparu), avec constitution de partie civile, a été déposée, ce vendredi 9 décembre, au cabinet du Doyen des juges par les avocats Mes Cheikh Khoureyssi Ba, Ousseynou Gaye et Patrick Kabou.