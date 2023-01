Adji Sarr séquestrée, n’a plus son téléphone ? Des révélations de Babacar Touré. Ecoutez !

Contrairement à ceux qui affirment que le juge d’instruction va renvoyer en procès, Babacar Touré croit en son intime conviction que le juge d’instruction va rendre un non-lieu. Il affirme par ailleurs que la demoiselle Adji Sarr est de plus en plus séquestrée depuis la fuite de ses enregistrements avec Mc Niasse. « Mieux, elle n’a plus son téléphone« , dit-il.