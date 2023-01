Adji Sarr-Sonko : « Un procès toxique pour la démocratie » (Alioune Tine)

Le dossier Sonko-Adji Sarr est renvoyé en jugement, devant la Chambre criminelle. Et suscitant ainsi polémiques et convulsions dans le landernau. Et, c’est ce que déplore Alioune Tine qui estime que l’urgence est ailleurs. Un procès toxique pour la démocratie et pour le débat public. Cette affaire a constitué un écran qui empêche tout débat sérieux sur les défis sérieux de la gouvernance des finances publiques, des hydrocarbures, du rapport de la Cour des Comptes, la pêche, sur l’horizon bouché de 2024.