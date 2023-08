"Adji Sarr" Me El Hadj Diouf dément !

L'avocat de la célèbre masseuse Adji Raby Sarr dément l'information selon laquelle l'accusatrice d'Ousmane Sonko de viol et de menace de mort "a discrètement quitté le pays pour trouver refuge en Grande-Bretagne". Sur les ondes d'iRadio, Me El Hadj Diouf déclare que sa cliente est bel et bien au Sénégal. "J'ai eu un entretien avec Adji Sarr hier. Alors, les informations sur son exil sont fausses".