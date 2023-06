Accusé de recruteur de nervis : Birame Faye annonce une plainte contre Juan Branco

Me Juan Branco accuse Birame Faye d’être le principal recruteur de nervis. Des accusations infondées, selon le Ministre auprès du ministre de l’intérieur, qui annonce une plainte contre l’avocat français. Birame Faye dément ainsi Juan Branco et compte porter plainte contre l’avocat d’Ousmane Sonko pour diffamation. Il rejette les accusations selon lesquelles, il serait le principal instigateur des nervis. En effet, dans sa demande d’enquête soumise à la Cour pénale internationale (CPI) pour « crime contre l’humanité » contre Macky Sall et Cie, Juan Branco accuse le ministre Birame Faye, aussi Directeur général, l’Agence sécurité de proximité (ASP), d’être un des principaux organisateurs du système des nervis. Il utilise son cabinet « afin d’organiser le recrutement et le financement direct et indirect des groupuscules constitués afin de servir de supplétifs aux forces de l’ordre, coordonnant avec Antoine DIOME l’engagement des forces de sécurité et de défense sur le terrain et utilisant le siège de l’APR et ses moyens comme plateforme logistique et financière« , a écrit Juan Branco dans son dossier de 168 pages soumis à la CPI.