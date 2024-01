Accusation de viol : Kabirou Mbodj gagne la dernière manche contre…

L’homme d’affaires sénégalais blanchi par la justice. WalfQuotidien rapporte que l’un des fondateurs du groupe Wari, fraîchement relâché par la justice française après des accusations de viol par deux Nigérianes et une marocaine, vient de remporter la dernière manche du procès pour des faits similaires l’opposant à Malaika Aïssatou Ndeye Amy Cissokho. Le journal rappelle que la plaignante l’avait accusé en 2018 de viol, dans les péripéties du rachat avorté de la filiale sénégalaise du groupe Milicom international cellular Tigo. Kabirou Mbodj a été définitivement acquitté le par la Cour suprême de Dakar. Dans la décision rendue le 21 décembre dernier, la juridiction a rejeté les pourvois formés par le Procureur général près la Cour d’Appel de Dakar et la plaignante, et confirmé la décision de non lieu rendue par la chambre d’accusation, souligne la source.