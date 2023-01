Accidents meurtriers : « Il est temps de mettre fin à ces tragédies à répétition », (Seydi Gassama)

Le directeur exécutif d’Amnesty Sénégal, Seydi Gassama estime que les mesures prises lors du Conseil Interministériel du 9 janvier 2023 doivent être appliquées sans délai. Pour lui, il est temps de mettre fin à ces tragédies à répétition. « Nous avons un Etat qui n’est fort que pour mater les opposants et les activistes qui exercent leurs droits », déplore Seydi Gassama. « Trop de vies humaines ont été perdues, trop de familles ont été endeuillées à cause de l’irresponsabilité des chauffeurs sur les routes et la cupidité des propriétaires d’entreprises de transport », dénonce-t-il.