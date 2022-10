Accident sur la Vdn: Le fils de la ministre Mariama Sarr déféré...

L'étau se resserre autour du chauffard qui avait heurté un motard sur la Vdn avant de prendre la fuite. Selon des informations exclusives de Seneweb, le fils de Mariama Sarr ministre de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion Mariama Sarr a été présenté au procureur de la République ce lundi matin. C. S. Mbaye, âgé d'une vingtaine d'années, a été déféré par la police de Dieuppeul pour défaut de permis de conduire et délit de fuite. La balle est dans le camp du parquet qui doit fixer le fils de la ministre Mariama Sarr sur son sort. Selon des sources de Seneweb, le chauffard a déclaré au cours de l'enquête que son permis de conduire a été saisi par la gendarmerie suite à une infraction routière. C.S.Mbaye a tenté de faire croire aux enquêteurs du commissariat de Dieuppeul qu'il avait laissé dans le véhicule l'attestation délivrée par les hommes en bleu.