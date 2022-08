Accident sur l'Axe Koungheul-Kaffrine : le bilan passe à 5 morts et 72 blessés dont 13 dans un état grave.

Comme annoncé ce matin, deux bus de transport de passagers, l’un (Waraba Transport) en provenance de Tambacounda, et l’autre (Bakh transport) en provenance de Dakar sont entrés en collision, faisant quatre morts sur le coup, dont les deux chauffeurs et un autre qui est décédé au cours de son évacuation. Ce qui porte à 5 le nombre total de décès, 72 blessés dont 13 dans un état grave.

L'accident s'est produit dans la nuit de jeudi à vendredi entre Koungheul et Kaffrine aux environs de 00h. L'accident serait dû au mauvais stationnement d'un camion en panne qui n'aurait pas fait usage d'un triangle de signalisation...