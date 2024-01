Accident mortel sur la voie du TER : Le directeur de la SENTER s’explique !

Ce matin, un homme non encore identifié a été mortellement heurté par le Train express régional (TER), alors qu'il tentait de traverser les rails, à hauteur de Yeumbeul. Suite à ce drame, le directeur général de la SENTER s'est expliqué au micro de la RFM. Abdou Ndéné Sall souligne que c'est la troisième fois que le TER heurte des personnes. Selon lui, la direction a procédé à de nombreuses sensibilisations au niveau des organes de presse pour alerter les populations sur le danger, malgré tout, des personnes continuent de traverser la voie du TER. « L’emprise du TER, c'est 50 m entre les deux murs avec une clôture. Même au niveau de la clôture, on a mis récemment des barbelés en haut. Ça doit être une emprise étage complètement. Mais c'est la troisième fois que le TER heurte des personnes, parce que malgré l'ensemble des sensibilisations que nous avons faites au niveau des organes de presse, les gens continuent à traverser. On a un train qui dure 10 minutes. Donc, si tu essaies de traverser, tu as mille chances d'être heurté par un train, parce que toutes les 10 minutes, il y a un qui passe. Et ce matin, un homme non identifié a essayé de traverser ; malheureusement, il a été heurté et est mort sur le coup. On a été obligé d'arrêter les trains sur cet axe-là pour pouvoir nettoyer les rails et le sang ».