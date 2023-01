Accident mortel sur la VDN, le chauffeur du camion en fuite

Un violent accident a eu lieu sur la VDN entre le pont Sacré Cœur et la cité Keur Gorgui, ce mardi. Selon les informations relayées par nos confrères de Zik Fm, un chauffeur de camion a perdu le contrôle de son véhicule et causé plusieurs chocs qui ont entraîné la mort d’une personne et occasionné plusieurs blessés. Dans sa course folle, le camionneur a écrasé quatre véhicules et une moto Jakarta. L’homme décédé était à bord de cette moto. Le chauffeur du camion a pris la fuite.