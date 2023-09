Accident mortel à Kaolack: Bassirou Niass le fils de Ameth Khalifa Niass obtient la liberté provisoire

Impliqué dans un accident mortel alors qu'il conduisait le véhicule de sa mère, Bassirou Niasse, fils d'Ahmeth Khalifa Niasse et de Yaye Fatou Dagne, a recouvré la liberté mardi, selon Libération. Placé en garde à vue la veille et présenté au parquet pour homicide involontaire, le mis en cause, âgé de 22 ans, a obtenu la liberté provisoire. Selon les informations de Libération, il sera jugé devant le tribunal des flagrants de Kaolack le 4 octobre prochain. Pour rappel, Bassirou Niasse, qui était avec un de ses amis, avait mortellement heurté dans la nuit de jeudi passée, à hauteur de Mbadakhoune (Kaolack), Nouridine Ndiaye qui était à bord d'un tracteur. Face aux gendarmes, le mis en cause a affirmé avoir été «ébloui» par un camion qui venait de l'autre sens alors que le tracteur n'aurait pas de lumières.