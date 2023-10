Accident mortel à Kaolack: Bassirou Niass condamné

Du nouveau dans l'affaire du fils de Yaye Fatou Diagne et d’Ahmed Khalifa Niass, impliqué dans un accident mortel! Le tribunal de grande instance de Kaolack a vidé le dossier. Condamné à 6 mois de prison avec sursis, Bassirou Niass doit payer une amende de 56 000 F cfa. Bassirou Niass a été reconnu coupable et condamné à 6 mois de prison avec sursis, a appris Seneweb. Il doit payer au tribunal, également, une amende de 56 000 F cfa qui devra être versée dans les caisses du trésor public. Il est reproché au prévenu les faits d'homicide involontaire et défaut de maîtrise. Bassirou Niass a comparu libre avant-hier (mercredi) à la barre du tribunal de grande instance du Saloum. Pour rappel, la voiture de marque Mercedes-Benz conduite par M. Niass avait heurté un tracteur, dans la nuit du jeudi 14 septembre vers 01h du matin, dans l'arrondissement de Mbadakhoune à Kaolack.