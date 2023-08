Accident mortel à Dakar: Le ministre de l'intérieur livre les détails

Un accident tragique est survenu hier au Boulevard du Centenaire de la commune de Dakar. Une moto ayant tenté de contourner un check point de la gendarmerie a heurté violemment une murette. Ainsi le conducteur a perdu la vie et son passager s’en est sorti avec des blessures. Suite à ce drame, le Ministre de l'Intérieur est revenu sur les circonstances de l'accident. "Le Ministre de l'Intérieur a été informé d'un tragique accident impliquant une moto de type scooter non immatriculée, qui a entraîné un décès et un blessé, que sont respectivement le conducteur et le passager, tous deux (2) de sexe masculin, ce mercredi 2 août 2023 au Boulevard du Centenaire de la commune de Dakar. En effet, selon les premières informations, le conducteur a tenté d'éviter un dispositif de contrôle de la Gendarmerie nationale, ce qui a malheureusement conduit à la perte de contrôle du scooter, qui a heurté une murette située aux abords de la chaussée. Au nom du Chef de l'État, Son Excellence Macky SALL, le Ministre de l'Intérieur présente ses sincères condoléances à la famille éplorée et adresse ses vœux de prompt rétablissement au blessé. Le Ministre de l'Intérieur invite les motocyclistes à faire preuve de plus de prudence sur la route et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour circuler en toute sécurité" m, lit-on dans la note signée ce jeudi par le ministre de l'intérieur Antoine Diome.