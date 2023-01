Accident meurtrier à Kaffrine: Les propriétaires des deux bus envoyés en prison

L'étau se resserre autour des propriétaires des deux bus, B. Tine et M. Sow, arrêtés mardi dernier par la brigade de gendarmerie de Kaffrine, suite à l'accident tragique survenu à Sikilo. Selon une source de Seneweb, ces derniers viennent déférés au tribunal de grande instance de Kaolack Les deux propriétaires de bus envoyés en prison B. Tine et M. Sow ont été entendus avant d'être placés sous mandat de dépôt par Cheikh Dieng, chef du parquet de Saloum, pour mise en danger de la vie d'autrui, défaut de souscription d'une police d'assurance pour l'un et pour diverses autres contraventions aux dispositions du Code de la route relatives à la réception, à l'homologation, à l'immatriculation et aux pneumatiques. Les propriétaires des deux bus face au juge, le 18 janvier prochain Selon des sources de Seneweb proches du parquet, les propriétaires des deux bus, B.Tine et M. Sow, seront jugés en flagrant délit au tribunal de grande instance de Kaolack, le 18 janvier prochain.