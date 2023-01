Accident en plein-centre de Dakar : Un camion fou ramasse tout sur son passage (Vidéo)

Un accident spéculaire s’est produit en centre-ville de Dakar, ce mardi 24 janvier. Un camion fou a percuté 4 motos « tiak tiak » et des voitures. En provenance de la Place de l’Indépendance, le camion aurait perdu ses freins et a foncé tout droit vers ces conducteurs de motos et de voit ures. Selon les témoins oculaires, trois conducteurs sont grièvement blessés et l’un d’eux extirpé sous le camion est entre la vie et la mort. Les mêmes témoins signalent que le conducteur du camion et ses occupants ont pris la fuite après le drame.