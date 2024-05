Accident du Boeing 737 :le syndicat des Pilotes de ligne sénégalais se prononce

Suite à l'accident du Boeing 737 à l'Aéroport international Blaise Diagne , le Syndicat des Pilotes de ligne sénégalais informe à travers un communiqué que le bureau surveille l’évolution de la situation concernant l’accident impliquant un Boeing 737 immatriculé 6V-AJE. L'accident est survenu ce jeudi 09 Mai 2024 aux alentours de 01h14 au départ de l’Aéroport International Blaise Diagne de Diass (DSS) à destination de Bamako (BKO). Le syndicat souhaite également un prompt rétablissement aux blessés. Ils ont tenu à saluer le travail des services de secours, des membres d’équipage technique et de cabine qui ont permis l’évacuation de tous les passagers et la maîtrise de la situation. Le Spls conseille d’attendre l’enquête à venir par l’autorité compétente qui sera conduite selon les directives de l’Annexe 13 de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) se chargera d’apporter des éclaircissements au fur et à mesure de sa progression. Toutefois, il reste à la disposition de toutes les parties prenantes pour apporter son aide et son expertise.