Accident de la route au Kenya: au moins 49 morts

Au moins 49 personnes ont péri dans un accident de la route survenu vendredi soir dans l'Ouest du Kenya, a annoncé samedi le ministre des Transports, Kipchumba Murkomen, alors que les secouristes reprenaient leurs recherches. Cet accident, l'un des pires au Kenya depuis plusieurs années, a été provoqué par la perte de contrôle d'un camion qui a percuté plusieurs autres véhicules à un carrefour très fréquenté, selon la police locale. "Malheureusement, nous avons perdu 49 personnes dans un accident ici à Londiani", a déclaré aux journalistes M. Murkomen, venu sur le site de l'accident qui s'est produit sur une autoroute reliant Nakuru et Kericho, dans une région connue pour ses plantations de thé. "Les recherches ont repris et nous voulons récupérer deux corps dans les débris. Nous ne savons pas s'il y en a davantage", a déclaré Abdi Hassan, le commissaire régional pour la Vallée du Rift. Selon lui, plus d'une trentaine de personnes ont également été blessées. Le camion a percuté des voitures, des minibus, des moto-taxis et des étals de marché. Vendredi soir, les autorités avaient fait état d'au moins 48 morts. Le sort du chauffeur du camion n'était pas connu dans l'immédiat. Le président kényan William Ruto a présenté sur Twitter ses condoléances aux familles des victimes. "Il est affligeant de constater que parmi les morts certains sont de jeunes gens qui étaient promis à un bel avenir et des commerçants qui effectuaient leurs tâches quotidiennes", a-t-il relevé. Mon coeur est brisé" - "Mon cœur est brisé", a réagi sur Facebook le gouverneur du comté de Kericho, Erick Mutai, évoquant "un moment sombre pour les habitants de Kericho, une région montagneuse connue pour ses vastes plantations de thé". Sur les réseaux sociaux, des messages montrant une bougie à côté du nom "Londiani" se multipliaient. La collision s'est produite vendredi vers 18H30 locales (15H30 GMT). Le camion, en route pour Kericho, "a perdu le contrôle et a percuté huit véhicules, plusieurs motos, des personnes qui se trouvaient sur le bord de la route et d'autres occupées à autre chose", avait indiqué Tom Mboya Odero, commandant de la police régionale dans la vallée du Rift. La Croix-Rouge kényane, qui a dépêché des ambulances et des secouristes, avait indiqué vendredi soir que de fortes pluies entravaient les opérations de secours. Plusieurs télévisions locales ont montré des images de véhicules disloqués. "Le camion allait à toute vitesse et klaxonnait", a expliqué une témoin de l'accident, Maureen Jepkoech. "Il a essayé d'éviter plusieurs véhicules avant de se retrouver en plein marché". "J'ai entendu des gens dire que le véhicule avait perdu ses freins. Mais j'ignore si cela a été le cas", a-t-elle ajouté. "L'accident s'est produit en un instant", a déclaré un autre témoin, Joel Rotich. "Beaucoup n'ont pas eu le temps de fuir". "Il y a eu une énorme confusion: les gens criaient et couraient tout autour", a-t-il ajouté. Selon l'Autorité nationale des transports et de la sécurité du pays, 4.690 personnes sont mortes dans des accidents de la route l'an dernier au Kenya. Les accidents de la circulation sont fréquents en Afrique. Une collision entre un car et un camion avait fait vingt morts en janvier au Sénégal, une semaine après le décès de plus de 40 personnes dans un autre accident. AFP