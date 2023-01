Accident de la circulation à Bandafassi : 13 blessés dont 03 dans un état grave

C’est une collision entre deux 4X4 de marque Hilix et une land Cruiser à hauteur du village de Siling, localité située dans la commune de Bandafassi. Le choc a été si violent que la land cruiser a été presque endommagée. Le bilan fait état de treize victimes dont trois blessés graves évacués au centre hospitalier régional Amath Dansokho. La land cruiser en partance pour la Guinée avait à son bord des personnes et des bagages et était stationnée au croisement de Siling. C’est à ce niveau que la 4X4 en provenance de Bandafassi l’a heurtée de plein fouet. Alertés, les éléments de la 62ème compagnie d’incendie et de secours se sont déployés sur les lieux pour évacuer les victimes à l’hôpital régional Amath Dansokho. Une enquête a été ouverte par les éléments de la brigade de gendarmerie territoriale de Kédougou.