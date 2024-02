Accident de Touré Ndoulo : Le bilan passe à 6 morts, 2 blessés en réanimation

Le bilan de l'accident survenu ce mercredi, à hauteur du village de Touré Ndoulo, s'est alourdi, a appris Seneweb d'une source hospitalière. Il passe de cinq à six morts. Six blessés, dont deux dans un état grave, retenus à l'hôpital Actuellement, quatre blessés légers sont à l'hôpital régional Heinrich Lübke de Diourbel et deux autres admis en réanimation, d'après la docteure Ndèye Touta Dieng, médecin-urgentiste en service dans cette structure sanitaire.