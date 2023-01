Accident de Louga : un hélicoptère de l'Armée pour évacuer trois blessés graves à Dakar

Trois blessés graves de l'accident survenu ce lundi matin dans la commune de Sakal, région de Louga, vont être évacués à Dakar. Un grand hélicoptère de l'armée de l'air est actuellement posé sur la pelouse du stade Alboury Ndiaye de Louga pour leur évacuation. Selon la Rfm qui donne l'information, le ministre de l'Intérieur Antoine Felix Diome ainsi celui des infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, sont sur les lieux. Ils attendent l'arrivée des blessés. A signaler qu'un important dispositif sanitaire est constaté au niveau du stade. Sept ambulances sont sur les lieux. Pour mémoire, l'accident a fait 20 morts dont 19 sur le coup et 23 blessés. Parmi ces derniers, 3 ont été évacués à l'hôpital régional de Saint-Louis. A l'origine du drame, une collision entre un car Ndiaga-Ndiaye et un camion. Le car Ndiaga Ndiaye qui voulait éviter un âne, a fait face à un camion. Le chauffeur du car s'en est sorti avec des blessures tandis que l'apprenti du camion est mort sur le coup, rapporte la même source.