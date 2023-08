Accident de Louga avec 24 morts : Nouvelles découvertes effarantes de l’enquête

Au moins 24 personnes sont mortes et une cinquantaine ont été blessées dans l’accident survenu, mercredi dernier, dans le département de Louga. Le bus qui s’est renversé vers la sortie de Ngueune Sarr, près du village de Maka Bra Guèye, avait pris départ au village de Thioubalo Lab, dans le département de Podor. Les enquêteurs ont fait des découvertes renversantes qui ont permis l’arrestation du propriétaire du bus et du vendeur de tickets. Selon des sources de L’Observateur, les rescapés auditionnés par les éléments de la Brigade mixte de Louga sont revenus en chœur sur les circonstances de cet accident mortel. Ils ont unanimement déclaré que le chauffeur Mamadou Sall qui conduisait le bus roulait à vive allure sous la forte pluie. Certains sont allés plus loin, en soutenant que celui-ci se plaisait parfois à faire des dépassements dangereux, en violant les dispositions du code de la route. Loin d’être tendres avec le défunt chauffeur, ils ont surtout signalé qu’il a perdu le contrôle de son volant pendant qu’il cherchait à manœuvrer pour se rabattre carrément sur sa droite. Cependant, le chauffeur Mamadou Sall qui n’avait pas observé les règles de conduite, ne sera pas inculpé pour homicide et blessure involontaires et défaut de maîtrise dans la mesure où son décès a éteint toute poursuite contre lui. Ce qui pourrait ne pas être le cas pour les exploitants du véhicule de transport en commun. Leur responsabilité serait engagée dans la surcharge du bus doté de 60 places assises. 76 passagers se trouvaient dans le véhicule, lequel a dépassé sa capacité de 16 personnes. Défaut de licence L’enquête menée de main de maître par les hommes du commandant Bassène, a révélé que le véhicule de transport en commun était exploité sans la licence requise. Entendu sur les faits, le nommé S.M. Gaye, l’un des exploitants du bus qui vendait les tickets, a été arrêté par les gendarmes enquêteurs. Le propriétaire du bus est également inculpé pour «exploitation d’un véhicule de transport sans licence». Ce dernier, actuellement en détention à la prison de Sébikotane pour une autre raison, a été extrait de sa cellule pour être entendu. Tous les deux sont accusés d’avoir mis en circulation un véhicule en violant délibérément l’une des règles essentielles garantissant la sécurité sur les routes, notamment l’obtention d’une licence, sont poursuivis pour mise en danger de la vie d’autrui, homicide et blessures involontaires. S.M. Gaye, un des exploitants du bus, a été déféré au parquet de Louga. Fausse carte grise L’enquête a également révélé que la carte grise du véhicule a été obtenue de manière frauduleuse et c’est grâce à ce faux document que le véhicule a été revendu. D’ailleurs, le délit de Faux et usage de faux dans un document administratif et escroquerie est visé contre X. Après bouclage de l’enquête préliminaire, une information judiciaire a été ouverte contre les deux personnes déjà arrêtées. Le dossier est désormais entre les mains du juge d’instruction.