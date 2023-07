Accident de Louga : Macky Sall exprime sa compassion

Le chef de l’Etat, Macky Sall, en voyage en Russie, s’est prononcé sur l’accident mortel qui s’est produit ce lundi matin près de Ngueune Sarr, à Louga, et qui a fait 23 morts et une cinquantaine de blessés, selon un bilan provisoire. A travers un tweet, le président de la République «exprime (sa) compassion suite au terrible accident de la route ce matin sur la RN2 à Ngeune Sarr». Il a également présenté ses condoléances émues aux familles des 23 personnes décédées et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Mais face à la recrudescence des cas d’accident de la circulation, Macky Sall a «appelé encore à plus de prudence sur la route».