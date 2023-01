Accident de Kaffrine : Y’en A Marre prône des réformes radicales

Le mouvement Y'en a marre s’est exprimé sur le tragique accident survenu hier à Sikilo dans le département de Kaffrine. Drame qui a causé la mort de 39 personnes. Aliou Sané et ses collègues demandent au gouvernement « d’engager immédiatement des réformes radicales, notamment en matière de sécurité routière et de manière générale, du secteur des transports terrestres ». « Depuis plusieurs années, les accidents de la route sont l’une des principales causes de décès au Sénégal. 4 000 accidents de la route avec un taux de mortalité de 745 par an. Et les jeunes de 15 à 35 ans sont les plus touchés selon l’Agence nationale de sécurité routière (Anaser » , constate le mouvement.