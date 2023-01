Accident de Kaffrine : Omar Sy partage son émotion

Au moins trente-huit personnes ont été tuées et des dizaines blessées lors d'une collision entre deux bus au Sénégal, ont indiqué dimanche les pompiers et le parquet, le président Macky Sall décrétant un deuil national de trois jours. L'accident, le plus meurtrier dans l’histoire du pays, a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, à 03H15 près de la ville de Kaffrine. Après cet évènement tragique, les messages de solidarité ont afflué de partout. Dernier en date, celui de Omar Sy, acteur franco-sénégalais, qui a partagé son émotion sur Twitter.