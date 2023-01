Accident de Kaffrine: Le ministère de la Santé met en place un dispositif spécial

Pour une meilleure prise en charge des blessés de l'accident de Kaffrine le ministère de la santé et de l'action sociale a pris un certain nombre de dispositions.



Tout d’abord la mobilisation de chirurgiens viscéraux, chirurgiens orthopédistes, médecins anesthésistes réanimateurs, techniciens anesthésistes qui viennent de Kaolack, Diourbel et Dakar pour appuyer l’équipe locale.



Le SAMU national, SAMU de Kaolack, SAMU Diourbel et SAMU Fatick sont aussi mobilisés sur place pour évacuer les blessés graves au besoin. Il s' ajoute que tous les services d’urgence des hôpitaux, les réanimations et les blocs opératoires sont en situation d’alerte maximale et prêts pour la prise en charge des urgences, et besoins chirurgicaux .