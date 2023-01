Accident de Kaffrine : La réaction du Président de la Commission de l’Union africaine

Quarante et une personnes ont été tuées et des dizaines de blessées lors d'une collision entre deux bus dans la nuit de samedi à dimanche à Kaffrine.

L'accident le plus meurtrier de l’histoire du pays, d’après le ministre des Transports, Mansour Faye.

Les réactions se multiplient après la tragédie, dont celles de Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l’Union africaine.