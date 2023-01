Accident de Kaffrine : L'écrivaine Aissatou Sy interpelle le président Macky Sall

Le débat enfle toujours sur l'accident tragique survenu sur la route de Kaffrine, où plusieurs morts et blessés ont été enregistrés. Chacun donne son point de vue pour mettre fin à ces accidents devenus récurrents au Sénégal. Dans ce sillage, l'écrivaine engagée Aissatou Sy interpelle le président de la République sur l'indiscipline notoire notée sur les routes. À travers une note rendue publique intitulée "Le président Macky Sall face à l'histoire", Aissatou Sy s'indigne du manque de rigueur dans les visites techniques, sans oublier la corruption flagrante. "Le président Macky Sall face à l'histoire Mes sincères condoléances à l'ensemble du peuple sénégalais pour le tragique accident survenu sur la route de Kaffrine. Les Sénégalais sensibles et généreux ont été touchés dans leur chair. Quand le ciel frappe si durement, c'est pour nous forcer à agir. Et agir vite. Les Sénégalais attendent de leur cher président des mesures urgentes et efficaces. Une première au Sénégal Quelques véhicules de patrouille banalisées et des policiers en civil. Car la majorité des accidents sont dus à l'indiscipline des conducteurs. La rigueur totale dans les visites techniques. Beaucoup de véhicules ne doivent plus circuler. Des sanctions rudes pour la non-application des lois et une bonne campagne de sensibilisation. Ainsi, les accidents diminueront de beaucoup. Aidons-nous et le ciel nous aidera."