Accident de Kaffrine : Baba Maal exprime sa tristesse

Le chanteur-compositeur El Hadj Beydi Baaba Maal est bouleversé par l'accident tragique survenu hier dimanche. L'artiste exprime sa tristesse et présente ses sincères condoléances au peuple sénégalais. À travers un message envoyé à la radio Tempo FM, le chanteur souhaite un prompt rétablissement aux blessés. "Suite à cet accident survenu tôt ce matin (dimanche) sur la route de Kaffrine ayant causé 39 morts, Elh Baaba Mall exprime toute sa tristesse et sa peine. Je présente mes condoléances aux familles des disparus et souhaite un prompt rétablissement aux blessés", a-t-il déclaré.