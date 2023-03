Accident d’un véhicule militaire à Saraya : Le bilan s’alourdit !

Un véhicule militaire qui se rendait à Guémedjé a fait, hier matin, un accident à hauteur de Noumoufoukha dans la commune de Médina Baffé (département Saraya). Le premier bilan fait état d’un mort et plusieurs blessés dont trois qui sont dans un état grave. Le bilan s’est alourdi et passe à 2 morts et 05 blessés dont 02 graves. Le premier militaire est mort sur le coup alors que le deuxième, grièvement blessé et dans le coma, a succombé dans la soirée à l’hôpital régional de Kédougou où ont été évacués les autres blessés graves. C’est le deuxième véhicule du convoi militaire en partance pour Guémédji pour une relève qui a dérapé à hauteur du virage de Noumoufoukha et a heurté de plein fouet un panneau de signalisation avant de faire plusieurs tonneaux et se renverser. Ces militaires du quatrième bataillon d’infanterie du camp Fodé Ba de Kédougou se rendaient à Guemadji pour une relève qui était en position dans cette zone. Les trois autres blessés sont au district sanitaire de Saraya. Ce qui fait un bilan de 2 morts et 5 blessés dont 2 dans un état grave.