Accident à Kaffrine : Macky Sall annonce un deuil national de 3 jours ….

Le président de la République Macky Sall a décrété un deuil national de trois jours, à compter du lundi 9 janvier, suite à l’accident grave qui s’est produit dans la nuit de samedi à dimanche à Kaffrine (centre), faisant 40 morts Suite au grave accident de ce jour à Gniby ayant causé 40 morts, j’ai décidé d’un deuil national de trois jours à compter du 9 janvier« , a écrit le chef de l’Etat sur son compte twitter. « Je suis profondément attristé par le tragique accident routier de ce jour, à Gniby, occasionnant 40 morts et de nombreux blessés graves. J’adresse mes condoléances émues aux familles des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés« , déclare Macky Sall. Selon le chef de l’Etat, un conseil interministériel se tiendra à la même date pour la prise de mesures fermes sur la sécurité routière et le transport public des voyageurs.