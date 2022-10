Accident à Bambey: Le bilan s’alourdit

Le bilan de l’accident survenu vendredi dernier sur l’autoroute ILA Touba à hauteur de Bambey s’est alourdi. Le chef de famille qui était mal en point a fini par succomber à ses blessures, a appris PressAfriK. La victime s’appelle Mamadou Seck et il était le directeur de EMS Dakar, une entreprise spécialisée dans la transformation et la vente des produits halieutiques. L’accident impliquait un Mercedes noire de type 4×4 qui effectuait un déplacement à Touba pour les besoins du Gamou. Le véhicule conduit par le chef de famille, a violemment percuté un camion en panne stationné sur l’autoroute ILA Touba. Sur le coup, une femme avait perdu la vie. Il s’agissait de la femme du grand frère de monsieur Seck qui était à bord. La femme de ce dernier par contre s’en est sorti idem de l’accident avec quelques égratignures. « Les voitures roulaient dans le sens de Bambèy vers Touba. L’accident a eu lieu vers 19 heures 30mns. La brutalité du choque a fait que la partie droite de la Mercedes est totalement détruite occasionnant une section d’une de ses bras. Une des femmes à perdu la vie. le chef de famille gravement blessé semble perdre connaissance. Les deux enfants, une fille et un garçon, ont eu de légers blessures. Apparemment traumatisé par le choc ne cessaient de pleurer pendant que les secours s’organisaient lentement », a indiqué un témoin sur place.