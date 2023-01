Accident Route Sakal : Les premiers mots de Mansour Faye

L'accident sur la route de Sakal a fait 20 morts et 23 blessés. Le ministre des Transports terrestres, sur le lieu du drame, est consterné. Le bilan de l’accident sur la route de Sakal, région de Louga, s’est alourdi. Le bilan est porté à 20 morts et 23 blessés, dont deux graves internés à Saint-Louis et le reste à Louga. Le ministre des Transports terrestres, Mansour, accroché par la rfm sur le lieu du sinistre : « C’est un accident de trop, je viens d’arriver sur le lieu, j’attends que le ministre de l’Intérieur me rejoigne et certainement on va essayer de communiquer par rapport à tous les éléments d’informations donnés par les Forces de sécurité et de défense. « Il parait que l’accident s’est produit, au-delà de 5h du matin, . Il semble aussi qu’il y avait un évitement d’âne, ce qui a provoqué l’accident ». Le ministre Mansour Faye a présenté ses condoléances aux familles et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Quant au ministre de l’Intérieur, il est attendu incessamment sur le lieu de l’accident…