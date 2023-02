Accident : Mauvaise nouvelle pour les passagers du Ter

La circulation ferroviaire entre Diamniadio et Rufisque est interrompue ce jeudi matin. L’heure de la reprise du Ter n’est pas encore annoncée. Pour cause, comme révélé en exclusivité par SeneNews, un individu non encore identifié a été tué ce jeudi matin après avoir été percuté par un train express régional à la gare de Rufisque. Les circonstances du drame ne sont pas pour le moment établies.