Accident Kaffrine : Le khalife général des khadres entre prières et recommandations

Le khalife général des khadres, Cherif Cheikh Sid El Kheir Aidara, présente les condoléances de toute la famille chérifienne du Sénégal et de la Mauritanie, sans aucune exception, au peuple sénégalais et au président de la République Macky Sall, mais aussi aux familles éplorées. Cela, après l'accident tragique survenu sur la route de Kaffrine, à hauteur du village de Sikilo. Cet accident a causé la mort de 40 personnes et fait de nombreux blessés. À travers un communiqué rendu public, le khalife prie pour un prompt rétablissement des blessés. "C'est tout le Sénégal qui est endeuillé. En fervents croyants, nous compatissons aux douleurs qui frappent toute une communauté. Fort de notre conviction, nous nous remettons à la volonté divine tout en souhaitant que de pareils événements ne se reproduisent plus", note le texte. Le khalife général recommande aux usagers de la route de redoubler de vigilance, d'être prudents et d'avoir le sens de la responsabilité, car devant Allah le Tout-Puissant, le Miséricordieux, chacun est comptable de ses actes suivant le niveau de responsabilité. Le khalife invite ainsi tous les croyants à formuler des prières à l'endroit des disparus et souhaite la paix et la stabilité pour le peuple sénégalais, son gouvernement et ses instances.