Abus sexuels à Dakar-Sacré Cœur : Olivier Sylvain recouvre la liberté

Le verdict sur l’affaire de mœurs à l’école de football Dakar-Sacré Cœur (DSC) a été rendu hier, mardi. Condamné à deux ans ferme pour détournement de mineurs, Olivier Sylvain, ex-préparateur physique de l’académie, a recouvré la liberté, informe L’Observateur. Accusé de pédophilie, acte contre nature et détournement de mineurs, Olivier Sylvain, placé sous mandat de dépôt le 12 janvier 2020, a été jugé à huis clos le 5 juillet dernier devant la Chambre criminelle de Dakar. Douze jeunes footballeurs, âgés entre 13 et 15 ans au moment des faits, avaient défilé à la barre.Alors que les parties civiles ont confirmé leurs accusations, Olivier Sylvain a nié les faits, contestant avoir fait des attouchements sexuels sur les jeunes pensionnaires de DSC. Le procureur de la République avait requis une peine de 10 ans de réclusion criminelle. En rendant sa décision, la chambre a déclaré la constitution de partie civile de l’école de football irrecevable pour défaut de qualité à agir et prononcé l’acquittement du mis en cause pour pédophilie. Par contre, ce dernier a été déclaré coupable d’actes contre nature et détournement de mineurs. Pour les dommages et intérêts, il est condamné à payer 2 millions francs CFA aux plaignants S. Mbaye, M. Mbengue, El H. Guèye et autres.