Abdourahmane Sow, Cos M23 : « Le procès Ousmane Sonko/Adji Sarr doit bien avoir lieu pour édifier les sénégalais… Et nous devons être vigilants pour que justice soit faite en toute impartialité… »

La nouvelle assemblée nationale avec notamment sa configuration inédite suscite le débat dans l’espace politique. Les observateurs y compris la société civile a également sa part d’appréciation à partager. L’ancien coordonnateur du mouvement Cos M23, au micro de Dakaractu, a livré ses attentes de cette 14e législature.



Abdourahmane Sow, espère voir toutefois une assemblée nationale qui se démarque des habitudes qui favorisent une majorité qui s'accapare de toutes les décisions sans consensus ni d’âpres discussions qui aboutissent à une bonne prise en charge des besoins primaires des populations.



Sur la manière de faire de la politique par les dirigeants, Abdourahmane Sow considère que le Sénégal ne semble pas encore sortir la tête de l’eau. « Nous sommes toujours enchaînés par ces gens qui ne proposent pas de politiques de rupture. Ceux de l'opposition ne montrent pas encore la voie. Quand on veut combattre quelque chose, il faut rompre avec cette démarche ancienne… », estime le combattant de la mal gouvernance.



Dans un autre registre, Abdourahmane Sow donnera son avis sur l'affaire Sonko/Adji Sarr. Pour l’ancien de la Cos M23, l’affaire doit être tirée au clair et ceci devra se faire à travers un procès. « Chacune des deux parties doit apporter des preuves pour se blanchir. Ousmane Sonko comme Adji Sarr doivent se présenter devant la justice pour que les sénégalais soient enfin édifiés. »



Dans cette interview, Abdourahmane Sow interpelle la responsabilité de tous pour prendre de la mesure dans ce dossier et inviter les différents concernés à la raison pour que justice se fasse dans la transparence, en toute impartialité...