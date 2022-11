Abdoulaye Seydou Sow recadre Guy Marius Sagna : « Vous faites des confusions entretenues dans ce pays ! Sachez que je suis un modèle du sacrifice.

Troisième intervenant sur la longue liste qui faisait 109 orateurs devant le ministre de l’urbanisme, du logement et de l’hygiène publique qui défendait son budget ce vendredi, Guy Marius Sagna qui a évoqué la question du cumul de fonctions du ministre, aura attendu près de 10h de temps pour recevoir la réponse du ministre Abdoulaye Seydou Sow : « Il faut que vous nous respectiez ! Moi je n’ai pas cumulé de mandats. Les gens doivent savoir que vous faites des confusions entretenues dans ce pays », avance le ministre de l’urbanisme. En effet, dans ses mots en guise d’éclairage pour le député de l’opposition Guy Marius Sagna, Abdoulaye Seydou Sow estime que ce sont les populations de Kaffrine qui l’ont souverainement choisi et le nommer maire et président de la ligue de Kaffrine. Il faut respecter la volonté du peuple. Je suis ministre de la république et j’ai renoncé à tout salaire. Je suis un modèle de sacrifice. Je respecte votre position, il faut respecter la mienne », répond le ministre.



Dans le cadre du football, Abdoulaye Seydou Sow précise, pour le parlementaire de l’opposition, qu’il est libre d’aimer le football. « Aimez votre Frapp et laissez moi avec mon sport. Là où je suis à la fédération, je ne reçois ni per diem, ni indemnité, je le fais pour ce pays. À la fédération, je fais partie de ceux qui ont amené le la coupe d’Afrique et l’ont remise au chef de l’État », note encore le ministre qui appelle à sauvegarder les équilibres de la République car, étant un fils de la démocratie.