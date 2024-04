Abdou Karim Gueye réclame la libération de 11 détenus dont Ousmane Sarr avant lundi

Dans un post sur les réseaux sociaux, Abdou Karim Gueye, connu sous le nom de Karim Xrum Xax, a demandé la libération des 11 "détenus politiques" restants, dont Ousmane Sarr. S'ils ne le sont pas avant ce lundi 8 avril, il demande à tous les Sénégalais épris de justice de le rejoindre à Rebeuss. "Il faut que ces 11 détenus politiques, dont Ousmane Sarr, soient libérés. Ce n'est pas normal que tous les détenus politiques soient libérés et pas eux. S'ils ne sont pas libres avant lundi, je donne rendez-vous à tous les Sénégalais à la porte de la prison de Rebeuss. Nous ne devons pas laisser ceci passer. Ils doivent aller rejoindre leurs familles comme nous avons pu le faire", a déclaré l'activiste. "Des gens m'ont dissuadé de faire une vidéo, mais je la fais parce qu'il ne faut pas minimiser l'impact des réseaux sociaux. C'est ici qu'a démarré le changement du régime de Wade, de celui de Macky Sall et c'est ici que nous nous battrons contre qui que ce soit (…) Que personne ne me dit que le gouvernement vient juste d'arriver. Ceux qui le disent, c'est parce qu'ils n'ont jamais passé une nuit en prison. Il ne faut pas qu'on laisse ces détenus politiques passer la korité en prison", a-t-il ajouté.