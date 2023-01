Abdou Karim Gueye et Cheikh Oumar Diagne libres

Les activistes Abdou Karim Gueye et Cheikh Oumar Diagne sont libres. Leur avocat maître Moussa Sarr, qui donne l'information, affirme que le juge d'instruction a été favorable à la demande de liberté provisoire. Les deux hommes sont en prison depuis plus de six mois pour des propos tenus après le décès de l'imam Alioune Badara Ndao.