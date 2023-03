Abdou Karim Guèye convoqué à la Dic

Abdou Karim Xrum Xakh a été convoqué à la Division des investigations criminelles (Dic). Selon son avocat qui ne donne pas plus d'informations, son client est déjà dans les locaux de la Dic et attend d'être entendu. Il faut noter que plus tôt dans la journée, Cheikh Oumar Diagne a été aussi interpellé chez lui. Il est retenu contre lui au moins trois chefs d'accusation, dont l'appel à l'insurrection, l'appel à la violence et l'atteinte à la sûreté de l'État.