APRÈS UNE VISITE DE 48 HEURES À DAKAR | LE PREMIER MINISTRE OUSMANE SONKO A RACCOMPAGNÉ LE PRESIDENT KAGAME

La rencontre entre le premier ministre, Ousmane Sonko, et le président Rwandais, Paul Kagame marque un moment de chaleur et de respect diplomatique ce matin à Dakar. Cette rencontre symbolique a mis fin à la visite de deux jours du Président Kagame dans la capitale sénégalaise. Les adieux entre le Président Kagame et le Premier ministre Sonko ont été marqués par des échanges chaleureux et des gestes de courtoisie. Cette rencontre illustre l’engagement des deux nations à renforcer leurs liens et à promouvoir la coopération dans divers domaines, y compris l’économie, la sécurité et la culture. Ce séjour du Président Kagame revêtait une importance particulière, soulignant les relations solides entre le Rwanda et le Sénégal. Au cours de son séjour, le dirigeant rwandais a participé à plusieurs événements officiels et a tenu des réunions avec des dignitaires sénégalais pour discuter des opportunités de coopération bilatérale. Cette visite du Président Rwandais à Dakar s’inscrit dans le cadre des efforts continus visant à renforcer les relations entre les pays africains et à promouvoir l’intégration régionale sur le continent. Ces rencontres diplomatiques renforcent le sentiment d’unité et de solidarité entre les nations africaines, tout en ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de partenariat et de développement.